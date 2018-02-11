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В Краснодарском крае погиб рабочий при падении крана

Сегодня, 17:15

В Краснодарском крае произошло ЧП. В Туапсинском районе на дорогу упал кран «Ивановец» на базе КамАЗа. В результате пострадал 43-летний рабочий. Информацию подтвердили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю информируют о падении автокрана. Происшествие зафиксировано 9 февраля около 13:00 мск. По версии правоохранителей, при проведении дорожных работ на дорогу упал кран «Ивановец». Информацию о трагедии проверяют компетентные органы. Инцидент зафиксирован около пансионата «Шепси».

Правоохранители сообщают о проведении дополнительных расследований по факту ситуации, в которой пострадал 43-летний мужчина. Ему оказана первая медицинская помощь, он находится под наблюдением врачей. На месте ЧП работают специалисты.


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