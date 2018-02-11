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Спасатели не могут пробраться к трупам на месте крушения АН-148

Сегодня, 17:08

В данный момент на месте крушения пассажирского самолета АН-148 находятся сотрудники МЧС. Они не имеют возможности подойти к месту крушения и начать увозить трупы из-за мощного снегопада. Техника сейчас расчищает завалы снега, после чего начнется операция по извлечению тел.

Сегодня над Московской областью потерпел крушение пассажирский самолет АН-148. Авиалайнер упал через две минуты 11 секунд после взлета. Эксперты предположили, что самолет начал распадаться на части еще в воздухе. Установлено, что все находящиеся на борту люди, 65 пассажиров и 6 членов экипажа, погибли.

На месте крушения уже обнаружили два тела, их личности еще устанавливаются. По факту крушения АН-148 возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, в воздухе самолет столкнулся с вертолетом. Данная версия сейчас проверяется.


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