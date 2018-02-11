Под Ставрополем в батоне нашли мышиный помёт

Сегодня, 16:47

Под Ставрополем люди активно обсуждают хлебобулочные изделия. Причиной стала неприятная находка в батоне «Курортный» в городе Кисловодск. Так, в изделии было найдено мышиный помет.

В Кисловодске люди возмущены опубликованному в соц сети Instagram снимку купленного батона под названием «Курортный» в одном из магазинов города. Покупатель в готовом продукте питания обнаружил мышиные экскременты. Фотоснимок демонстрирует наличие инородных черных точек в батоне. По информации покупателя, изделие было упаковано, а «черные точки» были в упаковке. Пользователи Интернет видят решение проблемы в выпекании продукции у себя дома, после таких проблем не будет.

К слову, специалисты Кемеровской межобластной ветеринарной лаборатории дали заключение пробам продуктов. Так, кишечная палочка была найдена в пиве и салатах «Винегрет» и «Оливье».