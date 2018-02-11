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Владимир Путин выразил соболезнования погибшим в авиакатастрофе с АН-148

Сегодня, 16:38

Глава РФ Владимир Путин выразил соболезнования погибшим в ужасной авиакатастрофе с АН-148 в Подмосковье и поручил создать специальную комиссия, которая займётся расследованием данного инцидента.

Российский президент соболезнует всем родным и близким погибших в катастрофе. Сейчас известны лишь имена 6 членов экипажа.

Ранее появилась первая видеозапись с места крушения самолёта Ан-148.

В Сети уже доступна прямая онлайн-трансляция с места крушения на видеохостинге YouTube.

Имена погибших членов экипажа в крушении АН-148: Валерий Губанов - командир экипажа Сергей Гамборян - второй пилот Анастасия Славинская - бортпроводник Виктория Коболь - проводник Олег Сергеев - техник Андрей Рябинин - техник.


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