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Эксперты: Очень странные показатели полета Ан-148 перед крушением

Сегодня, 16:15

Эксперты выявили странные показатели полета Ан-148 перед падением.

Самолет АН-124 набрал высоту примерно в 1800 метров. Его скорость составляла 600 км/ч. Затем машина по неизвестной причине начала снижение. Сначала до 1500 метров. После этого Ан-148 снова поднимается до 1800 метров и сразу ныряет вниз. Следом отметка 900 метров После этого исчезновение с экранов радаров.

Самолет АН-124 потерпел крушение в Подмосковье. Эксперты предположили, что авиалайнер начал разваливаться еще в воздухе. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все находящиеся в самолете люди погибли. 


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