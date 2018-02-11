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В сети появились первые кадры с места крушения Ан-148 под Москвой

Сегодня, 16:09

На просторах интернета появились первые кадры с места крушения пассажирского самолета Ан-148 в Раменском районе Москвы. Предполагается, на борту воздушного судна были 65 человек и члены экипажа.

Самолет Ан-148 потерпел крушение в Раменском районе Москвы. Информация о его рейсе сильно разнится в настоящее время. По некоторым сведениям, воздушное судно перевозило посылки «Почты России», однако ведомство госпочтальонов опровергло подобные сообщения СМИ. Согласно второй версии, пассажирский авиалайнер упал с 65 пассажирами на борту, не считая членов экипажа.

В сети появилось первое видео с места ЧП, на котором запечатлены обломки Ан-148. Следов дыма в Раменском районе не обнаружено.


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