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На месте крушения АН-148 нашли два трупа, возбуждено уголовное дело

Сегодня, 15:53

Спасатели обнаружили на месте крушения самолета АН-148 фрагменты тел двоих человек. Личности погибших в данный момент устанавливаются.

Над Подмосковьем сегодня потерпел крушение пассажирский самолет АН-148. К месту трагедии уже прибыли спасатели. Там она обнаружили тела двоих человек. Личности погибших в данный момент устанавливаются. Самолет АН-148 потерпел крушение через две минуты после взлета. "Почта России" подтвердила, что судно не имеет к ним отношения.

По официальным данным, на борту находились 71 человек. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. К месту крушения АН-148 направляется министр транспорта Максим Соколов.


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