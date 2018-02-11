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Все пассажиры самолета АН-148 погибли

Сегодня, 15:57

Прибывшие на место крушения пассажирского самолета АН-148 спасатели установили, что все находящиеся на борту люди погибли. Судно выполняло рейс Москва - Орск. Самолет потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья.

Известно, что авиалайнер АН-148 находился в воздухе после взлета 2 минуты 11 секунд. После этого он пропал с радаров. Позднее самолет обнаружили в поле, на место выехали спасатели. Было установлено, что все пассажиры, находящиеся на борту, погибли.

По официальным данным, в самолете марки АН-148 находились 71 человек, 65 пассажиров и 6 членов экипажа. В данный момент спасатели разбирают фрагменты авиалайнера и извлекают тела погибших.


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