В районе Москвы с радаров пропал пассажирский самолет Ан-148

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Пассажирский самолет Ан-148, взлетевший из аэропорта Домодедово в Москве, пропал с радаров. МЧС проверяет информацию о крушении воздушного судна в Раменском районе.

Ан-148, выполнявший рейс «Москва-Орск», вылетел из Домодедово 11 февраля во второй половине дня. Пролетая над Раменским районом, воздушное судно исчезло с радаров. Группа сотрудников МЧС отправилась на место предполагаемого крушения авиалайнера.

Сотрудники спасательного ведомства столицы подтвердили факт трагедии. Однако все еще не установлено, выполнял ли самолет перевозку пассажиров, или транспортировал посылки «Почты России». Известно, что самолет пробыл в воздухе 2 минуты и 11 секунд. На борту пассажирского судна находлись 71 человек.