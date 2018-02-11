В Тверской области 9-месячный мальчик обварился кипятком из чайника

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В Тверской области в субботу девятимесячный мальчик опрокинул на себя чайник с кипятком и получил множественные ожоги тела.

Трагедия произошла 10 февраля вечером, в селе Кушалино Бежецкого района Тверской области. Там 9-месячный ребенок находился дома со своей мамой, и в какой-то момент он дотянулся до чайника с кипятком и опрокинул его на себя. В результате данного происшествия ребенка доставили в реанимационное отделение Детской областной клинической больницы с сильными ожогами рук, ног и тела.

Сотрудники следственного комитета Бежецкого района начали доследственную проверку, они осмотрели место трагедии, опросили соседей и родственников пострадавшего мальчика, назначили судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой примут процессуальное решение.