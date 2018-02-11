Жители Краснодара были напуганы странным взрывом

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В Сети жители Краснодара стали жаловаться, что спокойно отдыхать на выходных им помешал звук какого-то взрыва. По предположениям, это мог быть истребитель, который преодолевал звуковой барьер, по информации HotGeo.

Ранним утром 11 февраля жители Краснодара и его окраин начали в социальных сетях рассказывать об услышанном сильном хлопке. Некоторые из них даже решили, что это начало войны. Визуальные следы обнаружен не были, но наблюдалось дрожание стен и окон. В некоторых местах люди слышали даже несколько взрывов, а кое-где был такой сильных хлопок, что это привело к срабатыванию автомобильной сигнализации.

В полиции и МЧС отметили, что к ним никаких сигналов не поступало. Большая часть жителей Краснодара придерживается версии, что это мог быть истребитель. Есть очевидцы, успевшие зафиксировать нечто, похожее на него, однако данная информация поддаётся сомнению. Некоторые предположили, что это мог быть и НЛО.