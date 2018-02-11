Авиаэксперт высказал свои версии авиакатастрофы самолёта Ан-148 в Подмосковье‍

Вчера, 20:17

Генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства (МКАА) «Безопасность полётов» Сергей Мельниченко высказался по поводу крушения самолета АН-148 в Подмосковье через несколько минут после взлета. Авиаэксперт считает, что покак рано делать выводы о причине авиакатастрофы.

Мельниченко отметил, что последний полеты АН-148 совершал без нареканий экипажа и техников, которые готовили авиасудно к работе. Из-за этого сейчас пока рано оглашать причину крушения, в результате которой погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Мельниченко уверен, что созданная для расследования трагедии комиссия в первую очередь будет рассматривать самые распространенные причины авиакатастроф.

Если среди них не будет верной, в ход пойдут другие версии. По словам Мельниченко, не исключено, что причиной крушения АН-148 могли стать погодные условия, которые в последние недели бушуют в Москве и Подмосковье.