В Свердловской области на пепелище нашли три трупа с ножевыми ранениями

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В Свердловской области вчера было найдено три обгоревших тела на пепелище. Ножевые ранения присутствуют на трупах, найденных в Карпинске по улице Осипенко. Причины происшествия устанавливают в ГУ МЧС России по Свердловской области.

На пепелище сгоревшего частного дома в Карпинске по улице Осипенко специалисты правоохранительных органов нашли три трупа. На телах обнаружены ножевые ранения. Известно, что огнем были охвачены около 30 м² жилой площади частного дома в ночь с 9 на 10 февраля. Информация по инциденту проверяется и уточняется компетентными органами.

Информацию сообщили в социальной сети ВКонтакте в группе «Вечерний Карпинск». Это подтвердили в пресс-центре ГУ МЧС по Свердловской области.