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В Ростове полицейские составляют рапорты об изгнании бесов

Сегодня, 12:03

В Сети опубликована фотография о рапорте одного из ростовских полицейских. В нем указано, что в возбуждении уголовного дела было отказано, а вместо этого даны рекомендации заявителю о ношении нательного крестика и запасе святой водой.

Как выяснилось, один из жителей Ростова обратился в телефонном режиме к сотрудникам правоохранительных органов с просьбой о помощи ему изгнать из его разума бесов, которые проникают туда с завидной периодичностью и пытаюсь похитить его душу. Полицейский посоветовал ему срочно надеть нательный крестик и сделать запас святой воды.
Подобный инцидент уже происходил в данной области. Тогда руководство правоохранительных органов заставляло своих сотрудников посетить батюшку вместе со своей семьей. В доказательство нужно было предоставить видеозапись общения со священником.


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