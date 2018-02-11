Житель Владикавказа умер на улице города до приезда "скорой"

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Житель Владикавказа погиб на улице города еще до приезда скорой медицинской помощи. Отмечается, что бригада медиков прибыла спустя 13 минут после вызова.

Вчера вечером на улице Джанаева во Владикавказе умер мужчина. Известно, что он шел по городу, однако внезапно почувствовал себя нехорошо. Со слов очевидцев трагедии известно, что пешеход схватился за сердце, начал тяжело дышать и упал. К нему тут же подбежали прохожие, которые сразу вызвали бригаду медиков.

Однако скорая медицинская помощь прибыла лишь через 13 минут, вместо положенных 10. Все это время никто не оказывал пострадавшему неотложную помощь и он скончался до приезда медиков. Врачи не смогли спасти мужчину и констатировали смерть.

На место происшествия вызвали полицейских, которые проведут проверку по данному делу и установят личность погибшего.