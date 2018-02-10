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Под Смоленском школьники гуляли на морозе в куртках и трусах

Вчера, 21:13

По Смоленском двое школьников гуляли на улице на морозе в куртках и трусах. Инцидент произошел в Рославле, о чем сообщают пользователи социальных сетей.

На просторах Интернета появился ролик, повествующий о буднях смоленских школьников. На видео молодые люди шагают по морозу в куртках и трусах. Известно, что они проживают в городе Рославле. Что заставило детей одеться не по погоде, остается только догадываться, но у каждого пользователя социальных сетей на этот счет появилось свое мнение.

Некоторые просто спросили, откуда их выпустили. Парней снимали на камеру случайные прохожие, но почему они не удостоверились, нормально ли все у школьников. Это может быть как обычным ребяческим спором, так и серьезной жизненной проблемой. Журналисты издания «360 градусов» прозвали их «Джентльменами удачи», ведь именно в этом фильме актеры в одном белье по нужде устроили пробежку на улице.


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