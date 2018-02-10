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«Максим Горький» сбрасывал отходы от производства пюре в реку

Вчера, 20:15

Прокуратура Чернского района решила провести проверку предприятия по изготовления сухого пюре из картофеля ООО «Максим Горький». Вследствии данной проверки выяснилось, что администрация предприятия не утилизировала отходы, а сбрасывала их на участок почвы.

Из заявления пресс-службы прокуратуры Тульской области, отходы попадали и загрязняли реку Чернь, непосредственно из отстойника №1, принадлежащего цеху по производству пюре из картофеля. Следствием данных нарушений санитарно-экологических норм стало то, что были загрязнены грунтовые воды, река, почва. Также ясно, что ухудшились условия жизни местных жителей.

Во время проведения проверки предприятие не устранило последствия выброса отходов в неположенном месте. Следует заметить, что ранее предприятие уже выплачивало штраф за нарушение ветеринарного законодательства Российской Федерации.


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