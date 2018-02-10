Специалисты опровергли информацию о смертях в Пхенчхане от вируса Норуолка

Вчера, 20:15

В Сети распространились сведения, что в столице Южной Кореи Пхенчхане, где сейчас проводятся Зимние Олимпийские Игры, начались смерти от вируса Норуолка. Однако специалисты опровергли эту информацию, отметив, что никаких летальных исходов от данной инфекции не было.

Сведения о том, что вирус Норуолка начал «косить ряды» на Зимних Олимпийских Играх в Пхенчхане, были предоставлены сайтом AmericasFreedomFighters. Отмечалось, что больше сотни человек, в основном, представляющих собой обслуживающий персонал, резко заболели. Также отстранили от работы ещё 1200 с подозрением на вирус Норуолка. Подытоживалась информация словами, что от вспышки заболевания уже начали умирать люди, как сообщает VistaNews.

Однако, по данным американского издания Associated Press, на самом деле никаких летальных исходов не было. У больных от вируса Норуолка возникает ряд неприятных симптомов, вроде диареи и рвоты, но даже серьёзное лечение не нужно.