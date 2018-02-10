Гражданин США умер на борту самолёта Air China над Москвой

Вчера, 20:03

Гражданин США скончался на борту самолёта Air China над Москвой В течение полета пожилому мужчине стало плохо, но он умер до срочной посадки в Шереметьево.

Самолет совершал рейс из Пекина в Женеву и как раз находился над воздушным пространством Москвы, когда один из пассажиров авиалайнера пожаловался на плохое самочувствие. Как сообщили сотрудники самолета, у мужчины случился приступ и капитан авиалайнера А-330 компании Air China решил срочно совершить экстренную посадку в Шереметьево, Москва.

О чрезвычайной ситуации было доложено администрации Шереметьево, где к моменту посадки китайского самолета уже дежурила карета скорой помощи. Врачи сразу же вошли на борт аэробуса и начали совершать реанимационные действия. Но мужчина 1940-го года рождения умер до посадки и реанимировать его не удалось.