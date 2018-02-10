В Екатеринбурге подростки остались в закрытом магазине и пили пиво

Вчера, 19:51

В Екатеринбурге двое подростков остались на ночь в закрытом магазине, где пили пиво и ели чипсы. Инцидент зафиксирован 9 февраля на проспекте Космонавтов.

По предварительным данным, двое подростков, спрятавшись в магазине за полками, остались на ночь в закрытом продуктовом магазине. Когда сотрудники и охрана ушли, дети вышли и удобно устроились в торговом зале. Они играли в конструктор, распивая пиво и поедая чипсы.

Утром, когда открылся магазин, выпившие подростки пытались его покинуть, но были задержаны. Их доставили в полицейское отделение №15 в Екатеринбурге, куда вызвали и родителей. С семьями провели профилактические беседы, а после отпустили по домам. В СМИ не сообщается, какая сумма ущерба осталась после вечеринки мальчиков.