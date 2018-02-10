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В американском сериале узнали секрет ужасного запаха в Омске

Вчера, 19:42

В сериале герои транспортируют ядовитое вещество, которое производят в Омске, в большие города Европы и США. Ранее омичи пожаловались на противный запах в городе.

В сериале повествуется о том, что в Омске производят нервно-паралитический газ под названием циклозарин. По сюжету киноленты, преступники украли несколько баллонов с ядовитым газом и перевозят их в крупные города Европы и США под прикрытием декораций для фильмов.

Информация сразу же распространилась по городу и в Интернете появились шутки про то, что американцы раскрыли таинственный запах, мучающий жителей Омска.

Ранее сообщалось, что омичи пожаловались на ужасный запах, который присутствует в городе еще с февраля 2017-го. Пока источник запаха не понятен, но ученые предполагают, что это из-за выбросов в воздух этилперкаптана, который используется в промышленности для изготовления природного газа.

Напомним, что известный в США телесериал идет с 2015-го года и повествует о спецзаданиях ФБР и АНБ, которые раскрывают всякие противозаконные преступления. То самое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия называется циклозарин, который характеризуется сладким затхлым запахом вроде персиков или шеллака.


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