В Екатеринбурге жестоко избили бригаду «скорой помощи»

Вчера, 18:55

Прошлой ночью в Екатеринбурге неизвестные напали на карету скорой помощи. Водитель получил травму головы и находится в больнице. Как сообщила Татьяна Патрашку, фельдшер «скорой» помощи, происшествие было недалеко от букмекерской компании.

Вечером бригада скорой помощи приехала по вызову, где увидела сильно избитого молодого человека и мужчину, который с ним разговаривал. Когда врачи подошли к молодым людям, чтобы оказать первую помощь пострадавшему, тогда второй мужчина ответил, что они еще «не закончили дело» и попросил врачей уйти подальше. Несмотря на угрозы со стороны мужчины, врачи «скорой» все же попытались оказать помощь пострадавшему и пробовали унести его в автомобиль, однако собеседник пострадавшего был настроен очень агрессивно и начал бегать вокруг скорой и бить ее ногами.

Водитель попытался успокоить разбушевавшегося молодого человека, но тот только разозлился и избил водителя.

В полиции сообщили, что злоумышленнику 22 года и на данный момент по факту произошедшего ведется следствие, после которого будет принято решение о наказании молодого человека.