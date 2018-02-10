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В Британии 39-летняя женщина снимала на видео, как насилует лабрадора

Сегодня, 18:25

В Британии 39-летняя Сьюзи Кернс снимала на видео, как насилует собаку. Её также подозревают в педофилии, но сама женщина всячески пытается отрицать это.

Полиция Шотландии задержала женщину после того, как её сын проболтался сверстникам о сексуальной активности матери. Юноша заметил, как однажды мать просто-напросто взяла лабрадора женского пола и запихивала ему вибратор в половой орган. Всё это она снимала на видео, причем в ходе расследования было обнаружено более 100 видеофайлов и 160 фото.

Насилие над животными она проводила в период с февраля 2016 по апрель 2017 года. Чтобы собака не сопротивлялась, Сьюзи Кернс привязывала её лапы веревкой к столу или кровати. Одна из собак во время насильственных действий скончалась. Теперь женщине грозит до 3 лет тюрьмы.


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