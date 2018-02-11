В Приморье крыша обрушилась на припаркованные автомобили

Сегодня, 02:45

В Приморье крыша от ветхого здания обрушилась на припаркованные автомобили. Инцидент зафиксирован в городе Находка, кто ответит за произошедшее, неизвестно.

В приморском городке Находка произошел неприятный инцидент, который будет стоить троим водителям немало денег. Местные жители припарковали свои автомобили у кирпичного здания, крыша которого упала прямо на машины. Среди горожан пострадавших нет, но транспортные средства получили серьезные повреждения. На данный момент неизвестно, кто ответит за ЧП.

Подобная ситуация произошла в Казани, но не крыша стала причиной ремонта автомобиля. Во время движения по дороге под мостом неизвестные подростки скинули на авто снежную глыбу, благо, водитель не пострадал и не стал причиной возникновения ДТП. Такие ребяческие шутки могли стоить жизни не одному человеку.