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В Петербурге «капитан» на квадроцикле гонял пешеходов

Сегодня, 18:11

Как сообщают в соцсетях, в Петербурге «капитан» на квадроцикле гонял пешеходов. Инцидент произошел в Красногвардейском районе города.

Как рассказали местные жители Петербурга в социальных сетях, неизвестный гражданин надел золотой шлем и на квадроцикле начал гонять прохожих по тротуару. На транспорте мужчина был не один, за его спиной гордо восседала пассажирка. Когда кто-то из возмущенных пешеходов останавливал его и предъявлял претензии, гонщик демонстрировал красную корочку и называл себя капитаном. К сожалению, он не давал внимательно рассмотреть свой сомнительный документ.

Этот инцидент широко обсуждается жителями Петербурга в социальных сетях. Многие возмущены наглым поведением водителя, так как любое транспортное средство должно ездить по дороге, а не по тротуару. На данный момент неизвестно, вызывал ли кто-то на место ЧП правоохранителей.


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