Волки нападают на деревни в Свердловской области и похищают собак

Сегодня, 05:30

В Свердловской области волки начали совершать набеги на поселки и похищать собак. К счастью, пока что жертвами хищников становятся только псы.

Сообщается, что этой зимой сильно увеличилось количество хищников. В деревне Гайны Ачитского района известно около десяти случаев нападения хищников на домашних собак. Животных буквально вытаскивали из будки, а позже их изуродованные тела жители деревни находили в лесу и рядом с домами. Также несколько хищников было замечено вблизи школы. Следы нападения волков также были замечены и в Карпинском городском округе. Жители заявили о необходимости отстреливать хищников, а также расположили ловушки и капканы возле жилых домой.

В связи со сложившейся ситуацией власти Свердловской области ввели разрешение на отстрел животных с 1 декабря 2017 года по 30 апреля 2018 года.