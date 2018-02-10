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В Ташкентской области мать хотела продать новорожденную дочь за $10 тыс

Сегодня, 17:37

Как проинформировали сотрудники УВД по Узбекистану, в ташкентской области мать хотела продать новорожденную дочь за 10 тысяч долларов. По факту инцидента проводятся оперативно-следственные проверки.

По предварительным данным, 37-летняя уроженка Ферганской области, которая является матерью четверых малолетних детей, намеревалась продать свою новорожденную дочь. Ребенок появился на свет 20 января 2018 года и мать оценила ее в 10 тысяч долларов. По факту инцидента сотрудники правоохранительных органов Ташкентской области проводят следственные проверки, по их итогам примут процессуальное решение.

У гражданки есть коллега по незаконному бизнесу из Андижанской области, которая оценила свое чадо в 5 тысяч долларов. Ее попытку торговли детьми также пресекли стражи порядка. За такие поступки женщинам грозит серьезное наказание.


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