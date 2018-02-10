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В Новосибирске мальчик скатился с горки и провалился в открытый погреб

Сегодня, 16:45

Мальчик катался на горке с друзьями в одном из дворов Новосибирска, когда внезапно провалился в открытый погреб. Ребенку помогли вылезти спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы.

О произошедшем в МАСС сообщили очевидцы. Спасатели сразу же прибыли на место происшествия и вытащили мальчика с помощью жесткого щита и альпинистского оборудования. Медики сообщают, что у мальчика нет серьезных травм.

Начальник службы Дмитрий Фокин лично проследил за тем, чтобы погреб прикрыли фанерой и огородили красной лентой. Также об открытом погребе было сообщено в компанию, обслуживающую двор.

После чрезвычайной ситуации в Колывани, вследствие которой погибли дети, правительство обещало проверить все бесхозные ямы и погребы на территории школ и других детских учреждений.


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