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В Коми девочка получила ожог от брошенной в нее старшеклассниками петарды

Сегодня, 16:34

В одной из школ Республики Коми произошло чрезвычайное происшествие. Четвероклассница получила обширный ожог спины после того, как старшеклассники бросили в девочку петарду. На данный момент в учебном заведении проведены разъяснительные мероприятия.

Инцидент произошел днем после окончания школьных занятий. Несколько старшеклассников на пороге учебного заведения, при попустительстве учителей и администрации, развлекались бросанием петард. Один из пиротехнических зарядов попал 10-летней девочке за рюкзак. Тлеющая, а затем взорвавшаяся петарда обожгла ребенку спину и причинила психологическую травму. Школьница была госпитализирована.

После происшествия в школе было проведено служебное расследование. Виновник инцидента был запечатлен на камеру внешнего видеонаблюдения, поэтому признался в содеянном. Родители мальчика оплатят лечение и компенсируют ущерб, причиненный от повреждения верхней одежды младшеклассницы. Как оказалось, такие «забавы» продолжались во дворе школы в течение длительного времени.


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