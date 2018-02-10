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На Эльбрусе ищут пропавшего туриста из Москвы

Сегодня, 16:00

Как проинформировали в ГУ МЧС России, на Эльбрусе спасатели ищут пропавшего туриста, приехавшего туда из Москвы. Поисковые мероприятия проведут в районе Приюта-11 на высоте 4200 метров.

По предварительным данным, в 13:20 в отделение МЧС поступило заявление, согласно которому турист из Москвы, отправившийся на Эльбрус, не вернулся и не выходит на связь. Мужчина должен был прийти на контрольную точку 9 февраля. Отмечается, что столичный житель был официально зарегистрирован в спасательной службе.

На поиски москвича отправились восемь специалистов, представляющих Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России. Для оперативного передвижения по горной дороге они используют две единицы специализированного транспорта. Поиски намерены провести в районе Приюта-11 на высоте в 4,2 тысячи метров.


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