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Машина провалилась под лед Воронежского водохранилища

Сегодня, 15:58

Машина провалилась под лед во время движения по Воронежскому водохранилищу. Автомобиль пришлось доставать при помощи эвакуатора. Происшествие случилось вечером 9 февраля.

Жители Воронежа стали очевидцами удивительного зрелища: посреди водохранилища находилась машина, перевернутая набок. В этот момент эвакуатор как раз пытался достать автомобиль горе-водителя. Как говорят очевидцы, вечером кто-то как раз пытался подрифтовать по льду. Возможно, это и есть тот неудавшийся гонщик. Но эта информация пока еще ничем не подтверждена.

Как выяснилось, эвакуатор никто из свидетелей не вызывал. Похоже, мужчина решил справиться самостоятельно и позвонил в службу спасения сам.

Спасатели МЧС настоятельно предупреждают жителей города быть аккуратными на льду и обдумывать каждое действие, чтобы не попасть в такую ситуацию.


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