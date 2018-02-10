VistaNews.ru


В Казани подростки сбросили глыбу снега на машину

Сегодня, 15:35

В Казани неизвестные подростки сбросили глыбу снега на машину. Инцидент произошел под мостом на улице Ершова.

По словам водителя, чей автомобиль был поврежден, он двигался на транспорте в сторону площади Вахитов. Проезжая под мостом на улице Ершова на его машину неожиданно упала глыба снега, которую сбросили неизвестные подростки. В результате инцидента на авто осталась вмятина. Видео было опубликовано на просторах социальных сетей.

Подобный инцидент произошел в Петербурге, но там фигурировали сотрудники коммунального предприятия. Они чистили крышу и скидывали наледь на землю, а один из водителей, не обратив внимание на объявление, припарковал свою машину прямо возле дома. В итоге ее полностью засыпали, а после эвакуировали. В этой ситуации также пострадавших нет. Местные жители считают, что коммунальщики не виноваты в этом ЧП.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.