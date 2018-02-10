В Казани подростки сбросили глыбу снега на машину

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В Казани неизвестные подростки сбросили глыбу снега на машину. Инцидент произошел под мостом на улице Ершова.

По словам водителя, чей автомобиль был поврежден, он двигался на транспорте в сторону площади Вахитов. Проезжая под мостом на улице Ершова на его машину неожиданно упала глыба снега, которую сбросили неизвестные подростки. В результате инцидента на авто осталась вмятина. Видео было опубликовано на просторах социальных сетей.

Подобный инцидент произошел в Петербурге, но там фигурировали сотрудники коммунального предприятия. Они чистили крышу и скидывали наледь на землю, а один из водителей, не обратив внимание на объявление, припарковал свою машину прямо возле дома. В итоге ее полностью засыпали, а после эвакуировали. В этой ситуации также пострадавших нет. Местные жители считают, что коммунальщики не виноваты в этом ЧП.