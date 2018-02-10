VistaNews.ru


Житель Волгограда напугал общественность червивым окунем "из ада"

Сегодня, 15:13

Житель Волгограда показал пользователям сети окуня "из ада". Внутри рыбы, которую купил местный житель, было более 30 червей, которые при употреблении могут нанести необратимый вред организму человека.

Мужчина рассказал, что купил сушенного окуня в пивном магазине в Ворошиловском районе. Когда он разломал две части рыбы, обнаружил внутри более 30 паразитов, которые в тот момент были уже мертвы.

Своей шокирующей находкой покупатель решил поделится с общественностью, предостерегая от покупки всех речных видов рыб в любом состоянии. Мужчина сообщил, что употребление в пищу зараженной рыбы чревато поражением желудочного тракта и печени.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.