Житель Волгограда напугал общественность червивым окунем "из ада"

Сегодня, 15:13

Житель Волгограда показал пользователям сети окуня "из ада". Внутри рыбы, которую купил местный житель, было более 30 червей, которые при употреблении могут нанести необратимый вред организму человека.

Мужчина рассказал, что купил сушенного окуня в пивном магазине в Ворошиловском районе. Когда он разломал две части рыбы, обнаружил внутри более 30 паразитов, которые в тот момент были уже мертвы.

Своей шокирующей находкой покупатель решил поделится с общественностью, предостерегая от покупки всех речных видов рыб в любом состоянии. Мужчина сообщил, что употребление в пищу зараженной рыбы чревато поражением желудочного тракта и печени.