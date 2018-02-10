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В Самарской области дети становятся свидетелями убийств бродячих собак

Сегодня, 15:41

Жители Самарской области жалуются на «зверскую» подготовку правительства региона к ЧМ-2018. Дабы не ударить в грязь лицом перед мировым сообществом, службы по отлову собак убивают бродячих четвероногих друзей человека прямо на глазах у детей.

Возмущенные посты о массовых убийствах собак в Самарской области все чаще появляются в социальных сетях. Возле детских садов, школ и просто на улицах люди ежедневно замечают нескольких мертвых бродяг. Свидетелями «зверской» травли животных невольно становятся дети, которых происходящее глубоко шокирует.

Массовые убийства собак интернет-сообщество связывает с начавшейся подготовкой властей Самарского региона к приближающемуся ЧМ-2018 по футболу. Чтобы не ударить в грязь лицом перед заграничными гостями, правительство еще ниже падает в глазах россиян, возмущаются пользователи сети.


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