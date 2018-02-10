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В Донбассе над линией фронта заметили беспилотник США

Сегодня, 14:57

В Донбассе над линией фронта представители ДНР заметили беспилотник Global Hawk, принадлежащий США. Об этом сообщает Эдуард Басурин, заместитель руководителя оперативным командованием ДНР.

По словам Эдуарда Басурина, в районе фронтовой линии наблюдается активизация украинских ВСУ, которые применяют беспилотники с целью уточнения данных для артиллерийской стрельбы. Также был замечен полет Global Hawk, занимающийся разведывательными данными, которые США передаст украинской стороне.

Как отметил Басурин, активация украинской разведки зафиксирована на юге ДНР и в районе Донецка, помимо этого, идет активное наращивание военных сил в Донбассе. По мнению Басурина, Киев намерен снова начать войну на территории Донбасса. В рамках Минских соглашений подобных инцидентов происходить в восточном регионе не должно.


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