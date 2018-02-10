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В Самаре женщина упала с 4 этажа на козырек подъезда

Сегодня, 14:31

Как проинформировали сотрудники ППС России по Самарской области, женщина упала с балкона 4 этажа на козырек подъезда. Инцидент зафиксирован в ночь на 10 февраля в Октябрьском районе города, проводится проверка.

По предварительным данным, в Самаре этой ночью местная жительница Октябрьского района упала с балкона квартиры, расположенной на четвертом этаже. Гражданка приземлилась на козырек подъезда, без помощи спасателей не обошлось. В 23:10 они прибыли на место ЧП и достали пострадавшую, передав ее сотрудникам скорой медицинской помощи. Отмечается, что у горожанки диагностировано множество переломов.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, по какой причине женщина упала с окна, что могло привести к летальному исходу. По итогам следственной проверки будет принято процессуальное решение.


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