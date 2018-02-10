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Представители штаба военной операции в Донбассе информируют, что в Украине во время ссоры полицейский застрелил человека. Инцидент произошел 10 февраля около часа ночи, регион и населенный пункт не сообщаются.

По предварительной информации, 10 февраля около часа ночи по украинскому времени в ходе бытовой ссоры, в которой участвовал представитель Национальной полиции Украины, из табельного оружия правоохранителя был насмерть застрелен гражданин.

По факту инцидента сотрудники правоохранительных органов намерены провести оперативно-следственную проверку с целью установления подлинных обстоятельств летального инцидента. По итогам этих мероприятия будет принято процессуальное решение. Отмечается, что в штабе военной операции в Донбассе не сообщается регион и город, в котором произошло ЧП.