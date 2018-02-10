В Санкт-Петербурге госпитализировали отравившуюся аэрозолем ученицу 8 класса

Сегодня, 13:33

9 февраля в Детскую больницу №5 Санкт-Петербурга скорая привезла из проспекта Энергетиков отравившуюся аэрозолем 14-летнюю девушку. Установить, как ученица 8 класса смогла до потери сознания надышаться токсичным веществом, предстоит правоохранительным органам.

Накануне во второй половине дня житель Санкт-Петербурга вызвал на проспект Энергетиков карету скорой. Приехавшие к месту ЧП медики обнаружили пребывающую в тяжелом состоянии 14-летнюю девушку. После рассказов очевидцев и первичного освидетельствования состояния восьмиклассницы специалисты диагностировали у нее отравление аэрозолем. Сейчас юная пациентка лежит в петербургской Детской больнице №5, ее состояние по-прежнему тяжелое.

К расследованию инцидента подключились правоохранители Петербурга. В ходе следственных мероприятий стражи порядка установят, как несовершеннолетняя девушка смогла до потери создания надышаться аэрозолем.