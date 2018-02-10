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Нилуфар Асламшоева, пресс-секретарь исполнительного органа ГБАО, в Facebook сообщает, что в Таджикистане люди массово отравились ядовитой мукой. Инцидент зафиксирован в Ишкашимском районе Горно-Бадахшанской автономной области.

По предварительным данным, в августе 2017 года в область местные предприниматели завезли муку. 17 января 2018 года в больницу были доставлены пять членов одной семьи, у которых диагностировали гепатит с гелиотропическим отравлением в результате попадания в организм ядовитого растения гелиотроп. 31 января 11-летний мальчик из этой семьи скончался.

На данный момент в медицинском учреждении по этой же причине находятся 19 граждан, среди них восемь малолетних детей. Отмечается, что один ребенок находится в тяжелом состоянии. Предположительно, отравление может проявиться у некоторых людей в апреле, если они употребили ядовитую муку в декабре. По факту инцидента проводится проверка, мука изъята.