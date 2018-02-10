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Пензенская полиция проверяет данные о водителе грузовика, проехавшем по могиле

Сегодня, 13:06

Пензенская полиция проверяет поступившие данные о водителе грузовика, который проехал по могиле. Инцидент произошел в Кузнецке, о чем сообщил неравнодушный местный житель в «ВКонтакте» в паблике «Подслушано в Кузнецке».

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля проехал по могиле на кладбище в Кузнецке. Последствия этого инцидента устранены не были и родственников усопшего найти не удалось, в результате мужчина, ставший свидетелем ЧП, написал заявление в полицию. Оно было рассмотрено и принято сотрудниками правоохранительных органов пензенской области.

В ведомстве подчеркнули, что заявитель будет оповещен о ходе дела в самые кратчайшие сроки. Стражи порядка намерены установить личность водителя грузовика, позволившего себе осквернить могилу. По итогам проверку примут процессуальное решение.


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