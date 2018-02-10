В Кисловодске школьники ради селфи забрались на крышу заброшенной 4-этажки

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Неизвестные школьники города Кисловодск (Ставропольский край) из-за непреодолимого желания сделать крутое селфи забрались на крышу заброшенного 4-этажного дома. Малолетних экстремалов запечатлели на видео случайные свидетели, требующие от родителей подростков разобраться в ситуации.

«Вот такая картина видна из нашего окна», - прокомментировала автор экстремального видео происходящее на крыше кисловодской заброшенной 4-этажки.

Как отмечает жительница Ставропольского края, вокруг здания валяются кирпичи, торчит арматура и лежат прочие элементы недостроенных сооружений, способные если не убить, то сильно покалечить малолетних любителей селфи.

Возмущенное интернет-сообщество разделяет негодование автора видео. Пользователи сети просят кисловодских родителей заняться воспитанием своих детей, пока к делу не подключились правоохранители. К слову, ранее из-за аналогичных «прогулок» по крышам многоэтажек в Ставрополье и Пятигорске полиция региона проводила проверку скандальных эпизодов.