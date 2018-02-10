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В челябинских Каслях подростки подожгли девушке волосы

Сегодня, 12:25

Как проинформировали в ГУ МВД России по Челябинской области, подростки подожгли незнакомой девушке волосы. Инцидент произошел 8 февраля в Каслях в здании кинотеатра.

По предварительным данным, местная жительница стояла возле платежного терминала. В этот момент к ней подкрались двое неизвестных подростков, поднесли зажигалку к волосам и крикнули: «Тетенька, вам волосы подожгли!» и убежали. Этот инцидент видел охранник кинотеатра, также ЧП зафиксировали камеры, установленные в помещении.

Женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы и написала заявление. Она не пострадала, так как на волосах был лак, который защитил прическу. По словам потерпевшей, волосы немного обуглились и посыпались. На вид шкодникам 9-13 лет, их личности устанавливают стражи порядка. Мальчикам грозит серьезная беседа с представителями органов правопорядка.


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