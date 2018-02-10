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В Ингушетии в рамках КТО нейтрализованы двое боевиков

Сегодня, 12:22

Как проинформировали представители информационного центра Национального антитеррористического комитета, в Ингушетии нейтрализованы двое боевиков. Все мероприятия проводились в рамках действующей в регионе КТО.

Согласно официальному заявлению представителей Национального террористического комитета, в Ингушетии в ходе контртеррористической операции спецслужбами были ликвидированы двое граждан, причастных к преступлениям террористического характера. На данный момент в ведомстве не раскрывают подробностей и места проведения КТО в Ингушетии.

Российская Федерация давно ведет борьбу с различными преступными организациями, которые устраивают террористические акты. Самая большая спецоперация была развернута в Сирии и отечественные эксперты считают, что РФ должна дальше двигаться в этом направлении.


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