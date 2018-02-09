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В Чите на почте упал потолок на людей, трое пострадали

Вчера, 22:45

В одном из почтовых отделений Читы рухнул потолок. Стало известно о троих пострадавших, в числе которых и 10-летний ребенок.

Неприятность произошла 9 февраля в центральном отделении почты в Чите. Перед окончанием рабочего дня, около 18:00, рухнул в зале для посетителей потолок. Слои штукатурки, которые упали вниз с высоты, накрыли присутствующих в помещении посетителей. По официальным данным, пострадали трое человек.

В этой команде оказался сотрудник почты и женщина со своим 10-летним сыном. Администрация почтового отделения Читы, в котором произошел обвал потолка, сообщает, что отделение продолжит работу по новому адресу, так как в этом помещении будут проводиться ремонтные работы. Найти новый адрес отделения будет легко, оно расположено по адресу Нер-Заводская, 8. По официальным данным, пострадавшие не получили серьезных повреждений. Сначала они были доставлены в медстационар, но после осмотра их отпустили домой.


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