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Житель Омска сломал мальчику позвоночник и избил за кражу часов

Вчера, 21:38

Житель Омска за подозрение в краже наручных часов жестоко расправился с 10-летним мальчиком, оставив его практически инвалидом. Мужчина сломал ребенку позвоночник, сломал руку и нанес массу телесных повреждений на лице и шее.

45-летний омич, гуляя по городскому парку, предложил компании мальчиков подросткового возраста приобрести у него наручные часы. Мальчики попросили показать изделие, а потом шутливо выхватили часы из рук и скрылись. Так как ребят было несколько, погнаться за каждым владелец украденного товара не смог. Он схватил одного из неуспевших скрыться мальчиков и начал жестоко избивать. Ребенок был 10-летним, но это не остановило агрессивного карателя.

Прохожий, который увидел, как мужчина практически уже добивает ребенка, прогнал его и вызвал скорую пострадавшему мальчику. Медики забрали ребенка в стационар. У него сломан позвоночник, разорвана губа, множественные кровоподтеки от рук на шее и, вероятно, внутренняя травма органов грудной клетки. Состояние здоровья в данный момент неизвестно.


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