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В Амурской области ссора в магазине между женщинами закончилась дракой с лопатой

Сегодня, 05:15

В Амурской области в магазине произошла ссора между двумя женщинами, что закончилось дракой с лопатой. Инцидент зафиксирован в поселке Сапроново Мазановского района, проводится следственная проверка.

По предварительным данным, 20-летняя и 58-летняя жительницы Сапроново в конфликте столкнулись в местном магазине. Женщины поругались, и младшая ушла к себе домой. Казалось бы, конфликт исчерпан, но старшая гражданка в компании своего сына, причем оба находились в состоянии алкогольного опьянения, явились к девушке во двор для продолжения выяснения отношений. Хозяйка участка попросила покинуть ее территорию, но непрошенные гости были непреклонны.

В результате 58-летняя гражданка получила несколько ударов лопатой от оппонента и попала в медицинское учреждение. По неподтвержденным данным, она находится в коме. Правоохранители выясняют все обстоятельства ЧП.


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