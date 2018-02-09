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В Астраханской области на крышах ферм складировали трупы

Вчера, 19:33

В Астраханской области обнаружено несколько трупов животных на крышах зданий ферм. Сельхозздания принадлежат одному из профильных предприятий, Россельхознадзор наложил штраф, но руководитель обратился с встречным иском в суд.

 На днях представители Россельхознадзора приехали на место расположения животноводческих ферм в Астраханской области для проверки информации о трупах на крышах. Поводом для такого реагирования стало письменное обращение военнослужащих части ЗАТО Знаменск. Граждане рассказали, что в нескольких хозяйствах, где выращивается крупный рогатый скот, верблюды и свиньи, полностью нарушаются правила ветеринарного контроля.

Трупы погибших животных не утилизируют, а складируют просто наверху крыш ферм. Представители Россельхознадзора отправились по указанным адресам. После осмотра территории было обнаружено, что трупы действительно есть на крышах, но больше их захоронено под землей. Рядом с этим проверяющие зафиксировали еще ряд нарушений контроля. По решению спецкомиссиии на руководство сельхозпредприятия был выписан штраф, но администрация не согласна и обратилась с встречным иском в суд.


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