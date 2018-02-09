В Нижнем Новгороде при встрече Грудинина с избирателями произошла драка

Вчера, 19:00

В Нижнем Новгороде при встрече Павла Грудинина с его избирателями произошла драка. Как сообщается, её спровоцировали провокаторы, организовавшие потасовку с представителями КПРФ.

Драка произошла в помещении ДК «Железнодорожников», где Грудинин проводил встречу. В зале, помимо его сторонников, оказалась также группа провокаторов. Двое из них перед выступлением кандидата поднялись на заднем ряду, держа в руках плакат, на котором была надпись, что тот является предателем и социализма, и народа.

Некоторые эксперты полагают, эти люди являются приверженцами Эдуарда Лимонова. Долго удержать свой транспарант им не удалось. К ним сразу подбежали несколько активистов из КПРФ. Они сорвали плакат и начали бить своих оппонентов. Полицейские, дежурившие в зале, вмешались в инцидент и вывели из помещения участников потасовки.

После этого своё выступление начал Грудинин. Он поведал о содержании своей политической программы. Помимо того, политик подверг критике местную власть за то, что на Большой Покровской некачественно уложена плитка. Также он не забыл упомянуть о больших расходах, которые городская администрация выделила на новый дворец правосудия.

Противостояние с Грудининым началось ещё при входе в ДК. Там несколько его противников держали плакат с надписью, что олигарх во власти не нужен.