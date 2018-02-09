В Москве при вынужденной посадке на борту рейса Emirates умер норвежец

Вчера, 18:53

Как проинформировали представители межрегионального СУ на транспорте СК России по Москве, при вынужденной посадке на борту рейса Emirates умер норвежец. Инцидент произошел в Домодедово, самолет совершал рейс Дубай-Осло.

По предварительной информации, сегодня, 9 февраля, в 12:45 борт авиационной компании Emirates, следовавший из Дубая в Осло, был вынужден совершить внеплановую посадку в Домодедово. Причиной такого решения экипажа стало плохое состояние здоровья гражданина Норвегии 1957 года рождения, который летел в самолете. На место ЧП в оперативном порядке прибыла бригада медиков, но им оставалось лишь констатировать смерть.

По факту инцидента сотрудники СУ СК России по Москве намерены провести ряд следственных мероприятий с целью установления причины смерти норвежца. По итогам проверок примут процессуальное решение.