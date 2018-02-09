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В Москве подросток выпал из окна 12-го этажа в сугроб и остался жив

Сегодня, 18:06

В Москве мальчик выпал из окна с 12-го этажа в сугроб. Подростку удалось чудом остаться живым, но его с помощью санавиации вертолетом доставили в больницу.

 9 февраля на улице Твардовского в Москве произошел неприятный случай. Подросток выпал из окна квартиры на 12-том этаже дома. Мальчик упал в глубокий снежный сугроб. По словам прибывших сотрудников столичной полиции, "подушка" из снега спасла ему жизнь. На место падения прибыли медики скорой помощи, которые осмотрели ребенка.

После обследования было принято решение вызвать санитарный вертолет МЧС России, чтобы пострадавшего за кратчайший срок доставить в больницу. Сотрудники полиции Москвы выясняют подробности и обстоятельства, при которых произошла неприятность с мальчиком. В данный момент пострадавшим занимаются специалисты, о состоянии его здоровья информации пока нет.


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